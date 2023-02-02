شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية تحذر من الانفجار السكاني: يلتهم التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من الانفجار السكاني، مؤكدة أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، مطالبة بأن يكون هناك دور فعال وقوي للمجلس القومي للسكان.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب إحاطة مقدم من النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به.

واستشهدت "كليب" بالمادة 41 من الدستور والتي تنص على تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلي وجود قصور فى دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به، مضيفة :" انطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وحيث أن المجلس القومي للسكان هو المعني بمتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج".

وأكدت أنه لم يصدر عن المجلس أي دوريات او تقارير متابعة وتقييم للاستراتيجيات التي قام بإطلاقها مما يؤدي إلي صعوبة المساءلة المجتمعية حول نتائجها، وهو ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار في إدارة الملف السكاني، ولذلك أطلب إحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة نظرا لأهمية الموضوع.

وأوضحت أن دور المجلس القومي للسكان غائب عن المشهد، وكل ما يقوم به من أنشطة بروتوكولات وعبارة عن أمور صورية ولم نلمس أي تحرك مملوس" مضيفة :" نريد ترجمة حقيقية لدوره".

وتساءلت:"ماذا قدم المجلس القومي للسكان إزاء قضية السكان التي تلتهم التنمية، مضيفة:"هناك أيضا مشكلة أن المجلس لا يسوق عمله" مطالبة معرفة جهود المجلس علي أرض الواقع وخاصة أن المجلس القومي للسكان له 27 فرعا بالمحافظات.