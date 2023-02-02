شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تهين ماكرون.. "تصريحات عبثية لا تصدر من بالغ" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن التسليم المحتمل لطائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تصعيد، بـ "الهراء".

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "لقد لاحظنا تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون"، الذي قال، ردًا على سؤال حول احتمال تسليم طائرات إلى أوكرانيا، إنه لا يستبعد أي شيء، شريطة أن يكون هذا مفيدًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك لن يؤدي إلى التصعيد وضربات على الأراضي الروسية ولن يضعف دفاعات فرنسا نفسها.

وأضافت المتحدثة: "هذا نوع من الهراء.. وأكد وزير الدفاع الفرنسي استعداد باريس لتزويد كييف بمقاتلات، وقد زار أوكرانيا في 28 يناير".

وتابعت زاخاروفا: "هل الرئيس الفرنسي متأكد حقًا من أنه إذا تم تزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات الثقيلة والطائرات للعمليات القتالية، فلن يؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع؟ أرفض أن أصدق أن مثل هذا المنطق يمكن أن يكون لدى شخص بالغ"، موضحة أن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى "زيادة شهية" نظام زيلينسكي الذي قد أظهر بوضوح، من خلال قصف المستشفيات ومذابح المدنيين، أن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تؤدي إلى تصعيد النزاع، وبالطبع تمنح السلام.

وأضافت: "ربما سوف يوزعون البسكويت والحلويات من هذه الطائرات، أليس كذلك؟".

وأشارت المتحدثة إلى أن روسيا تدين بشدة "الخطاب العدواني للمسؤولين الغربيين الذين لم يخجلوا من الإدلاء بتصريحات رنانة بشأن النزاع الأوكراني في الفترة الأخيرة"، مؤكدة أن تصرفاتهم ترتبط بنقص الحجج لشرح ما يفعلونه لمواطنيهم، لا سيما في القارة الأوروبية.