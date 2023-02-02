الإطاحة بالنائبة إلهان عمر

يستعد الجمهوريون الذين تم تفويضهم حديثا في مجلس النواب الأمريكي لطرد النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية كثأر بعد طرد الديمقراطيين للجمهوريين من اليمين المتطرف من اللوحات لإبداء ملاحظات حارقة وعنيفة.

وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي حريصًا على استعراض سلطة الجمهوريين للإطاحة بالديمقراطي من مينيسوتا بعد أن منع اثنين آخرين من الديمقراطيين، النائب آدم شيف والنائب إريك سوالويل، من الانضمام إلى لجنة المخابرات بمجلس النواب بمجرد سيطرة الحزب الجمهوري على الغرفة في المجلس الجديد.

ومن المحتمل أن يتم التصويت على القرار ضد عمر، وهي مهاجرة صومالية.

وقال النائب جيمس ماكغفرن من ولاية ماساتشوستس، أكبر ديمقراطي في لجنة القواعد، إن هذا يتعلق بالسياسة، حيث دعا الجمهوريون إلى اجتماع عاجل في وقت متأخر للنظر في القرار.

وجادل ماكغفرن بأن الديمقراطيين قد أقالوا النائبة مارجوري تايلور غرين، والنائب بول جوسار، جمهوري من أريزونا، بسبب تصريحات كانت أكثر تطرفًا وعنفًا ضد زملائه المشرعين من تلك التي أدلى بها عمر واعتذر عنها.