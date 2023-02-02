وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي حريصًا على استعراض سلطة الجمهوريين للإطاحة بالديمقراطي من مينيسوتا بعد أن منع اثنين آخرين من الديمقراطيين، النائب آدم شيف والنائب إريك سوالويل، من الانضمام إلى لجنة المخابرات بمجلس النواب بمجرد سيطرة الحزب الجمهوري على الغرفة في المجلس الجديد.
ومن المحتمل أن يتم التصويت على القرار ضد عمر، وهي مهاجرة صومالية.
وقال النائب جيمس ماكغفرن من ولاية ماساتشوستس، أكبر ديمقراطي في لجنة القواعد، إن هذا يتعلق بالسياسة، حيث دعا الجمهوريون إلى اجتماع عاجل في وقت متأخر للنظر في القرار.
وجادل ماكغفرن بأن الديمقراطيين قد أقالوا النائبة مارجوري تايلور غرين، والنائب بول جوسار، جمهوري من أريزونا، بسبب تصريحات كانت أكثر تطرفًا وعنفًا ضد زملائه المشرعين من تلك التي أدلى بها عمر واعتذر عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بالنائبة إلهان عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.