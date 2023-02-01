شكرا لقرائتكم خبر فلسطين للعالم: أوقفوا هدم منازلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أمس، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف «المجزرة، التي ترتكبها حكومة الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الشيخ قوله، «إن هذه المجزرة تأتي استمرارا لسياسة التهجير والابرتهايد».

وأشار إلى أن القيادة ستعقد، مساء غد الجمعة، اجتماعا لبحث سبل الرد على استمرار مسلسل التصعيد الاحتلالي.

من جهتها، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 94 منزلا ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وقالت في تقرير لها، «إن عمليات الهدم تركزت في القدس والخليل وأريحا»، لافتة أن الاحتلال سلم كذلك 55 أمر هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية هذا العام.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا الشهر الماضي 700 اعتداء على الشعب الفلسطيني، وتنوعت تلك الاعتداءات ما بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب، وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا بتجريف نحو 541 دونما الشهر الماضي بهدف الاستيلاء عليها، واقتلاع وإتلاف 758 شجرة، ضمن الخطة الممنهجة لتوسيع الاستيطان، وتطبيق عملية الضم.

هدم البيوت:

