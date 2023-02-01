المملكة تترأس مجموعة آسيا والمحيط الهادي

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وأكد السفير الواصل، أن بعثة المملكة وخلال رئاستها للمجموعة خلال شهر يناير 2023م، سخرت كافة إمكانتها لتسهيل أعمال رئاسة هذه المجموعة، معربا عن شكره لكافة الدول الأعضاء في المجموعة على تعاونهم خلال هذه الفترة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماع الشهري لمجموعة آسيا والمحيط الهادي، وذلك بحضور ممثلي دول المجموعة البالغ عددها (56) دولة.وأكد السفير الواصل، أن بعثة المملكة وخلال رئاستها للمجموعة خلال شهر يناير 2023م، سخرت كافة إمكانتها لتسهيل أعمال رئاسة هذه المجموعة، معربا عن شكره لكافة الدول الأعضاء في المجموعة على تعاونهم خلال هذه الفترة.

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