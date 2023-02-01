الجيش الجزائري يعتقل 23 إرهابيا خلال أسبوع

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وذكرت الوزارة في بيان لها أنه جرى ضبط بندقية رشاشة «اف ام بي كيه» وبندقية قناصة «دراجونوف»، ورشاشين من طراز كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية سيمونوف، ورشاش «مات-49»، وكمية من الذخيرة.من جهة أخرى، اعتقلت المصالح الأمنية للجيش بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد أمس الأول، الإرهابي عبدالرحمن سليمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.
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