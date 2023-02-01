شكرا لقرائتكم خبر الجيش الجزائري يعتقل 23 إرهابيا خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس بأن مفارز مشتركة للجيش اعتقلت 22 داعما للإرهاب في عمليات منفصلة بمناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يناير الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه جرى ضبط بندقية رشاشة «اف ام بي كيه» وبندقية قناصة «دراجونوف»، ورشاشين من طراز كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية سيمونوف، ورشاش «مات-49»، وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، اعتقلت المصالح الأمنية للجيش بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد أمس الأول، الإرهابي عبدالرحمن سليمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.