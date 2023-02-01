شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي: الأدلة تشير إلى أن فاجعة جرجيس مدبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تورط جماعة الإخوان الإرهابية في فاجعة جرجيس التي أودت بحياة 18 شابا في عملية هجرة غير شرعية.

وقال في اجتماع أجراه بالثكنة العسكرية بالعوينة مع قادة عسكرين «إن العديد من القرائن المتضافرة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الأدلة تشير إلى أن فاجعة جرجيس كانت مقصودة، وذهب ضحيتها، مرة أخرى، البؤساء والفقراء»، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه عاهد أهل جرجيس والشعب التونسي على معرفة الحقائق كاملة، بيد أنه مر الوقت، وطالت الإجراءات، ولم تبرز الحقيقة، رغم أن جملة من القرائن المتضافرة، تشير إلى أنها كانت عبارة عن «عملية إغراق» وعملية اغتيال، وفق وصفه. وقال «لا يخفى عليكم أن القارب الذي غرق لفظه البحر، وكان مثقوبا، ووضع عليه مادة «الريزين».. من دبر العملية هو الذي أغرق هؤلاء، وقد تمت الأبحاث، ولا بد من محاكمة هؤلاء».

وشدد الرئيس قيس سعيد على أنه لا يمكن أن تطول الإجراءات أكثر من ذلك، معتبرا أنها أخذت حظها، تقريبا، من البحث والتدقيق، ولا بد من إحالة المجرمين الحقيقيين إلى العدالة.

وأضاف «هناك دولة وهناك قانون، وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في هذه القضية وفي جملة من القضايا التي سأتناولها بعد قليل ولكن ليس تحت عدسات المصورين».