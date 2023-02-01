فرنسا تضبط شحنة أسلحة في طريقها للحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن القوات الخاصة الفرنسية استولت على زورق محمل بالأسلحة والذخائر التي زودت بها إيران المتشددين في اليمن كجزء من جهد متعمق لاحتواء طهران.

وقال المسؤولون «إن سفينة حربية فرنسية أوقفت سفينة تهريب مشتبه بها قبالة الساحل اليمني، حيث صعد الفريق الفرنسي المدرب بشكل خاص على القارب. وأكد المسؤولون أن الجيش الفرنسي اكتشف على متنه أكثر من 3000 بندقية هجومية ونصف مليون طلقة و20 صاروخا موجها مضادا للدبابات.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن العملية، التي تم تنسيقها مع الجيش الأمريكي، هي نتاج دور فرنسي أكثر استباقية في التصدي لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي جهود السعودية والوسطاء الإقليميين والدوليين من أجل تجديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لدى اليمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي لا يزال على عهده الذي قطعه في خطاب القسم منذ اليوم الأول بأنه مجلس سلام، لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد معاد». وجدد التذكير بأن الميليشيات الحوثية لم ولن تكون مشروعا للسلام المنشود في اليمن.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى تطورات الوضع في الساحة المحلية، بما في ذلك جهود المجلس والحكومة على صعيد بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتأمين سبل العيش بمشاركة كافة المكونات الفاعلة في إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة في البلاد.

إلى ذلك شنت ميليشيات الحوثي قصفت على 3 جبهات بمحافظة تعز. وقال الناطق الرسمي لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، «إن ميليشيات الحوثي استهدفت خلال الساعات الماضية، الأحياء السكنية، ومواقع الجيش والمقاومة شمال وغرب مدينة تعز. وأوضح البحر، أن الميليشيات استهدفت بقذائف المدفعية 37 وهاونات وقذائف الدبابات المتمركزة بالمدرجات، محيط الدفاع وجبل هان ووادي حذران. وأكد البحر، أن قوات الجيش والمقاومة ردت على مصادر النيران المعادية وتمكنت من إسكاتها. من جهة أخرى صنفت منظمة الشفافية الدولية.

اليمن ضمن أسوأ الدول فسادا حول العالم، ووفقا للتقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد للعام 2022 (CPI) جاءت اليمن التي تشهد حربا منذ العام 2014م في المركز الـ(176) من إجمالي (180) دولة شملها تقييم المنظمة الدولية.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).

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