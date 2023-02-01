بنوك السعودية والإمارات والبحرين يرفعون سعر الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء 1 فبراير رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75%.

ونضم إلى البنك المركزي السعودي بنوك كل من البحرين الإمارات.

وجاءت قرارات البنوك الخليجية بعد دقائق من إعلان الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة عقب اجتماع السياسة النقدية الذي عقد اليوم.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لترتفع الفائدة الأمريكية من 4.50% إلى 4.75%، كما توقع 98.4% من المستثمرين والخبراء بحسب أداة متابعة الفيدرالي وبيانات CME.

اتفق جميع الأطراف على أن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة اليوم أمر مفروغ منه.. وسيؤدي هذا إلى رفع سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق يتراوح بين 4.5٪ - 4.75٪.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية اليوم الأربعاء في الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يليه المؤتمر الصحفي لباول في الساعة 2:30 مساءً.

وقال كريشنا جوها نائب رئيس إيفركور آي إس آي: "إن ما سيقوله باول في مؤتمره الصحفي من المرجح أن يكون أكثر فعالية من القرار نفسه".