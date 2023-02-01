شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يوقع كتابه المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي اليوم بمعرض الكتاب، كتابه الجديد "المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية ".

وقدمت الإعلامية بسمة، وهبي كتاب المواجهة الجنائية للمستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

ويناقش كتاب المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية، والمكون من ٢٦٩ صفحة، المقصود بغسل الأموال والتميز بينه وبين تمويل الارهاب.

وأركان جريمة غسل الأموال، مخاطر عمليات غسل الأموال، طرق مكافحة غسل الأموال، أطر التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال، دور الاتفاقيات الدولية في ضبط واستيراد الأموال المغسوله، والالتزامات الملقاه علي عاتق المؤسسات المالية، اختصاصات الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال، وجريمة تمويل الإرهاب، والعلاقة بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب.

وذلك بحضور الوزير علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الامين العام لمجلس النواب ،وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ ومساعد الامين العام لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار السياسي لرئيس الحزب ،وعضو مجلس الشيوخ ، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، النائب علي سماحة، والنائب نادر الخبيري، والنائب خالد تامر طايع، والنائب عمرو كمال عضو مجلس الشيوخ، والمستشار طارق أبو زيد ، النائب حازم عويان، النائب خالد عبد المولي، النائب محمد علي الكيال، النائب حسام المندوة ، النائب طارق الطويل،النائب شحاته ابو زيد،النائب حسام عاشور، النائب محمد رشاد البرتقالي، النائبة رحاب موسى، النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العامله ،النائبة اية فوزي فتي،النائب اللواء عماد الدرجلي، النائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب حسام العمدة ، النائبة مي مازن، النائب إيهاب منصور، النائب ذكي عباس، النائبة آيات الحداد ، النائب علاء قريطم، والنائب أمام منصور، النائبة سولاف درويش ، النائب عمرو هندى، النائبة هند الزمر ، النائب محمد جنيدي، النائب أسامه الاشموني ، والمستشار معتز الخولي ،وعدد كبير من السياسين والاعلامين