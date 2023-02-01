شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عضوا بتنسيقية شباب الأحزاب يشاركون فى معرض الكتاب بإصدارات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، بعدد 15 عضواً، حيث زاد العدد عن العام الماضي الذى شهد مشاركة 7 أعضاء.

وفي إطار مشاركة أعضاء التنسيقية، يشارك الدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، بكتاب يحمل عنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .. دراسة في النشأة والتطور" عن دار المعارف، ويشارك النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكتاب " الشيخ علي عبدالرازق" عن دار سنابل.

فيما يشارك محمد محرم، عضو التنسيقية، بـ4 كتب في المعرض وهي "الوعي الإداري .. خطوات عملية لبناء عقلية إدارية رشيدة "، و"سلسلة المهارات الشخصية والإدارية (فن إدارة الاجتماعات)"، "وسلسلة المهارات الشخصية والإدارية (فن التفاوض)"، و"فن التسويق"، عن دار المعالي، كما يشارك الدكتور رامي عبد الباقي، بكتاب "نِدٌّ بِندّ" (الجزء الثالث)، عن دار زين، ويشارك شريف الرفاعي بكتاب ‏"تأثير تغير المناخ في العلاقات الدولية (كراسة استراتيجية)"عن الأهرام.

بينما، يشارك أحمد خالد ممدوح، بمجموعة قصصية بعنوان "صراع العقل والقلب" عن دار اسكرايب، ويشارك مينا كمال بكتاب "متاهات قابيل"عن دار أكتب، وحسام الدين محمود بكتاب "المناخ قضية القرن" عن مؤسسة الولاء، وبسمة السعيد بكتاب "أطفال بلا مأوى" عن دار الأديب.

وبعنوان "الوسط السياسي .. نحو ممارسة سياسية راشدة" يشارك مصطفى كريم بكتاب عن دار نبراس، ويشارك إبراهيم العجمي بكتاب "قصر الباشا المهجور"، ومارك مجدي بكتاب لويس ألتوسير عن دار المحروسة، وتشارك داليا فكري بمجموعة قصصية بعنوان "ممكن نتعرف" عن دار عين حورس، والدكتورة إيناس دويدار بكتاب "المشاعر" عن دار نبراس، ومحمد البحيري بكتاب "مستشار تحت التمرين" عن مؤسسة الولاء.

وتعقد الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير الماضي حتى 6 فبراير الجاري، وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتعقد فعالياتها بمركز مصر للمعارض الدولية.