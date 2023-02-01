شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شروط ملزمة لـ"الجراجات المكشوفة" للحصول على ترخيص وفقا لقانون المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، والذى بدأت وزارة التنمية المحلية في تطبيقه على أرض الواقع مؤخرًا، من خلال توزيعها للاشتراطات والنصوص العامة له على محافظات الجمهورية، عددًا من الشروط الإلزامية عند ترخيص "الجراجات المكشوفة"، حيث اشترط القانون 10 اشتراطات ملزمة في حالة ترخيص جراج مكشوف، وقد أوضحت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تفاصيل تلك الاشتراطات، التى جاءت كالتالى:

1- يكون موقع الجراج طبقًا للتخطيط العمرانى، مع توفير مسافات بين الجراج والمساكن.

2- يسور الموقع بسور من البناء بارتفاع 3 أمتار على الأقل.

3- تكون جميع منشآت الجراج من مواد غير قابلة للاحتراق.

4- يزود الجراج بمورد مائى ووسيلة صرف.

5- يزود الجراج الذى تزيد مساحته على 500 متر مربع بدورة مياه "حوض ومرحاض ومبولة" ووسيلة صرف.

6- يعمل رصيف أو مصد ملاصق للأسوار التى يجرى رص السيارات بجوارها حتى لا يصل جسم السيارة للسور.

7- يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 500 متر مربع بباب واحد على الأقل، أما الجراجات التى تتجاوز مساحتها 500 متر مربع وحتى 2500 متر مربع، تزود ببابين.

8- إذا كان بالجراج خدمات للفحص والصيانة اليومية وتموين الوقود، فيجب أن تتم تلك العمليات تحت مظلات من مواد غير قابلة للاحتراق، وأن يكون ارتفاعات أسقفها وأعمدتها مناسب لأحجام السيارات.

9- لا يجوز مبيت سيارات محملة بمواد ذات روائح كريهة إلا إذا كان موقع الجراج يبعد عن المساكن 100 متر على الأقل.

10- يجب توافر تقرير الحماية المدنية عند ترخيص الجراج.