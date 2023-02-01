الخان الأحمر يعود مجددا محورا للصراع بين فلسطين والاحتلال

علت هتافات المتظاهرين الفلسطينيين التي تدعم مجتمعها البدوي في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، المعرضة لخطر الهدم من قبل الجيش الإسرائيلي منذ أن فقدت الحماية القانونية قبل أكثر من أربع سنوات،لذا تجمع سياسيون إسرائيليون على التل المقابل للاحتجاج المضاد، مطالبين بالإخلاء الفوري للخان الأحمر.

حيث عاد الخلاف الذي طال أمده حول الخان الأحمر إلى الظهور كمحور للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع اقتراب موعد نهائي قانوني، حيث تزعم إسرائيل أن القرية الصغيرة التي يقطنها ما يقرب من 200 فلسطيني وبها مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، قد تم بناؤها بشكل غير قانوني على أراضي الدولة.

المرحلة الأخيرة

وبالنسبة للفلسطينيين، يعتبر الخان الأحمر رمزًا للمرحلة الأخيرة من الصراع المستمر منذ عقود، حيث يكافح آلاف الفلسطينيين للحصول على تصريح إسرائيلي للبناء في 60% من الضفة الغربية المحتلة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سيطرة كاملة.

وبعد موجة عنف الأسبوع الماضي - بما في ذلك الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عقدين، رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعهد بتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وجزء من الضفة الغربية، حيث يتم تخصيص القليل من الأراضي للفلسطينيين.

وتدور المنافسة على الأرض في تلال الخليل الجنوبية - حيث أمرت المحكمة العليا بطرد ألف فلسطيني في منطقة تُعرف باسم مسافر يطا -.

بلا حول

وفي القرى الفلسطينية غير المصرح بها - يشاهد السكان بلا حول ولا قوة بينما السلطات الإسرائيلية تهدم المنازل وتصدر أوامر الإخلاء وتوسع المستوطنات، وتغير المشهد الطبيعي للأراضي التي يحلمون بإعلانها دولتهم.

وأفادت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية هدمت العام الماضي 784 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية لأنها تفتقر إلى التراخيص، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت في تتبع عمليات الهدم قبل عقد من الزمن. وتقول الجماعة إن الجيش يهدم المنازل تدريجياً، ويكره المخاطرة بالانتقادات العالمية التي قد تأتي من تدمير قرية بأكملها.

ردود عنيفة

وأثارت أنباء الإخلاء الجماعي الوشيك للخان الأحمر قبل أربع سنوات ردود فعل عنيفة على نطاق واسع. منذ ذلك الحين، تعثرت الحكومة، وطالبت المحكمة بمزيد من الوقت بسبب الضغط الدولي والانتخابات الإسرائيلية المتعثرة مرارًا وتكرارًا.

التماس الاحتلال

ومن المتوقع أن ترد الحكومة الإسرائيلية على التماس الذي قدمته مجموعة مؤيدة للمستوطنين، ريجافيم، يسأل المحكمة العليا لماذا لم يتم هدم الخان الأحمر بعد.

والمؤسس المشارك لريجافيم، بتسلئيل سموتريتش، هو الآن وزير المالية القومي المتطرف في إسرائيل. في صفقة ائتلافية مثيرة للجدل، تم منحه السيطرة على هيئة عسكرية إسرائيلية تشرف على البناء والهدم في الأجزاء التي تديرها إسرائيل من الضفة الغربية.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بهدم الخان الأحمر.

وقال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والدفاع في البرلمان خلال زيارة للقرية الأسبوع الماضي، مستخدماً الأسماء التوراتية للضفة الغربية، «لا يتعلق الأمر بالخان الأحمر فقط، بل يتعلق بمستقبل يهودا والسامرة».

عودة القلق

فيما قال زعيم الخان الأحمر، عيد أبو خميس البالغ من العمر 56 عامًا، إن القلق عاد إلى مجموعة أكواخه: «يريدون إفراغ الأرض ومنح المستوطنين».

وجعل البدو الخان الأحمر منزلهم منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل، رغم أن البعض، مثل علي وأبو خميس، يقولون إن والديهم عاشوا هناك في وقت سابق.

ويخشى الفلسطينيون أن تستخدم إسرائيل قطاع الأرض الاستراتيجي لتقطيع القدس عن المدن الفلسطينية، مما يجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية غير قابلة للحياة.

وذكر أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية: «نحاول مواجهة هذا بكل طريقة ممكنة». الحكومة الجديدة ستجد نفسها في مواجهة مباشرة معنا ومع المجتمع الدولي. وقال مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي إن الحكومة الأمريكية أثارت مخاوف بشأن عمليات إجلاء مخطط لها للفلسطينيين في الضفة الغربية مع الحكومة الإسرائيلية، في إشارة إلى قضيتي الخان الأحمر ومسافر يطا فيما يعرف بالمنطقة ج.

- في مايو الماضي، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طرد حوالي 1000 فلسطيني في مسافر يطا، جنوب الخليل، لأن الجيش الإسرائيلي أعلنها منطقة محظورة على إطلاق النار في أوائل الثمانينيات.

-وفي المخيمات المحيطة، يصف الفلسطينيون حملة إسرائيلية لجعل الحياة بائسة لدرجة أنهم اضطروا إلى المغادرة.

- يوم الأربعاء الماضي، استيقظت لُقبة الجعبري، 65 عامًا، على قعقعة الجرافات في خربة ماعين، وهي جزء من منطقة مسافر يطا، وهرعت هي وأقاربها البالغ عددهم 30 إلى الخارج لمشاهدة الجيش وهو يحول منزلهم إلى أنقاض.

- أطاح الجيش بأكواخ عائلتها الثلاثة الأخرى وخزانات المياه. خلال الأسبوع الماضي، قدم جيرانهم بعض الغرف الاحتياطية كملاذ مؤقت.

الخان الأحمر:

هي قرية فلسطينية بدوية في محافظة القدس تقع على الطريق السريع 1 شرق مدينة القدس، وبالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم بلغ عدد سكانها عام 2018، حوالي 173 بدوياً من بينهم 92 طفل يعيشون في الخيام والأكواخ من قبيلة الجهالين البدوية.