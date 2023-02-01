قوات الاحتلال تهدم منزلين ومنشأتين في بيت لحم والقدس وسلفيت

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في مدينة بيت جالا وبلدة الولجة، شمال غربي بيت لحم، جنوب الضفة، وهدمت أيضاً منشأتين في بلدة صور باهر بالقدس، وسط الضفة الغربية، وبلدة دير بلوط، غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية.



واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "عين جويزة"، شمال شرق قرية الولجة، وهدمت منزلاً يعود للمواطن خليل عوض الله بحجة عدم الترخيص، كما هدمت منزلاً قيد الإنشاء يقع في منطقة "كريمزان" في بيت جالا يعود للمواطن جورج النجار بحجة عدم الترخيص.



إلى ذلك، هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، راعي أغنام في قرية كيسان، شرق بيت لحم، بقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الأغنام وإجهاض أخرى.



من جانب آخر، هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية بحي وادي الحمص في صور باهر بمدينة القدس تعود للمواطن أكرم عميرة، كما هدمت غرفة خشبية للمقدسي صلاح حجازي في حي العباسية ببلدة سلوان، جنوب القدس، بحجة البناء دون ترخيص.



كما هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منشأة زراعية في بلدة دير بلوط تعود ملكيتها للمواطن راتب جودة.



في شأن متصل، أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم، في بيان لها، تبنيها عملية إطلاق نار على حاجز للاحتلال غرب نابلس، وأوردت في بيان: "نفَّذ جند العرين عملية إطلاق نار بصليات من الرصاص المبارك الساعة السابعة و3 دقائق، على حاجز صرّة الاحتلالي، غرب مدينة نابلس، وانسحب جنود العرين بِسلام".



من جانب آخر، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتاً، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.



كما أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 700 اعتداء خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.



(العربي الجديد)

