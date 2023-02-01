شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة النواب": كبح جماح التضخم معركة البنك المركزى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن الحكومة المصرية تحاول التغلب على كافة العقبات التى تواجه قطاع الصناعة بشكل كبير.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية ستحاول فى الفترة المقبلة التغلب على أزمة النقد الأجنبي، لذلك للبنك المركزى المصرى دورا كبيرا في هذا الصدد، لمواجهة هذه الأزمة بشكل خاص.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مستمر خلال الـ 4 سنوات المقبلة، متابعا: "المعركة الأساسية للبنك المركزى أن يقلل حدة التضخم وكبح جماحه، بجانب تقليل الغلاء على الشعب المصري، لاسيما وأن الطبقات الفقيرة والمتوسطة تعاني من ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزى لضمان استمرار خروج كل السلع الموجودة في الموانئ.

وقال مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: "السبت الماضى عدنا إلى ما كنا عليه قبل عام مضى.. والأمور مستقرة ووتيرة العمل أصبحت ما عليه قبل الأزمة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف عن الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح 20 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكامل.

وقال رئيس الوزراء: لن يقل العدد عن 20 شركة بطرح أولى لمستثمرين رئيسيين ومواطنين.. طرح الشركات لمستثمر استراتيجي هدفه زيادة راس المال وعدد العمال، وسنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها".