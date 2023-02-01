تفتيش منزل بايدن في ديلاوير بأمر من وزارة العدل الأمريكية

أعلن محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل تفتش منزل بايدن في ديلاوير حسب المخطط.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المحامي قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بعملية «تفتيش مخطط لها» بعد العثور على وثائق سرية في أماكن أخرى.

وأضاف بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان «اتفقنا على التعاون»، مشيرا إلى أن النقاب سيُكشف عن مزيد من المعلومات بعد انتهاء التفتيش.