شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل توزيع البطاطين على الأسر البسيطة وإقامة معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

أطلقت أمانة قسم الشرابية، حملة نبع الخير، حيث تم التوزيع للمستحقين إلى منازلهم، ومن المقرر استمرارها إلى ما بعد شهر رمضان الكريم.

وفي محافظة الجيزة

نظمت أمانة قسم الهرم، صالونًا ثقافيًا ناقش الثقافة الأسرية وأثرها على الفرد والمجتمع ومجموعة من المحاور حول مقترحات قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد، مع التأكيد على تواجد أمانة قسم الهرم بين الأهالي للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم من أجل حياة كريمة وزيادة الترابط داخل الأسرة المصرية.

كما واصلت أمانة قسم الوراق، حملتها لتوزيع الوجبات الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع 60 وجبة ساخنة و50 طبق حلويات على الأسر الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام بالوراق.

كما شاركت أمانة مركز البدرشين، في جهود تجريد وتمهيد شوارع قرية ميت رهينة، حيث تم بالتعاون مع مجلس مدينة البدرشين والوحدة المحلية بالقرية تجريد وتمهيد شوارع القرية بالكامل ورفع المخلفات وكذلك تجريد وتمهيد طريق المقابر، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

كما بدأت أمانة قسم العمرانية، في تنفيذ خطة موسعة لتطوير وتجميل شوارع العمرانية تحسين الخدمات البيئية للمواطنين، وذلك تمهيدًا لتنفيذ مجموعة من المبادرات التى من شأنها تطوير العمرانية وتجميلها.

وفي محافظة الشرقية

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "دستور مصر وتاريخ الحياة الحزبية ما بين السلوك والإلتزام الحزبي"، وذلك بقاعة الإجتماعات الكبري بمقر الحزب بالزقازيق، وتناولت الندوة نشأة الحياة الحزبية في مصر والسلوك والإلتزام الحزبي والتي بدء منذ عام 1879 وحتى الآن.

وفي محافظة البحيرة

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية، بمدينة شبراخيت والمقام بمدخل المدينة أمام مسجد قباء، والذي شاركت في الافتتاح، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ويضم المعرض 15 جناح لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية، كما ضم المعرض سيارة متنقلة ضمن مبادرة "معاً ضد الغلاء" وأجنحة أخرى لعرض السلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وآخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والخضروات المجمدة والمنظفات، وذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

وفي محافظة سوهاج

أعاد أمانة الحزب بالمحافظة، إطلاق مبادرته لبيع اللحوم البلدية الحمراء للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة بأسعار مخفضة، تقل بنسبة 25 % عن اللحوم المعروضة في الأسواق وفى محال الجزارة، حيث أقيم 7 منافذ لبيع اللحوم بمناطق "الحويتى، والعارف، والشهيد" في غرب مدينة سوهاج، وأمام مستشفى الجامعة في شرق المدينة، وفى مراكز "المراغة، والبلينا، وجرجا"، وجارى تجهيز منافذ بجميع مراكز المحافظة، وتم ذبح 20 عجلاً بلدياً، وبيعها بالمنافذ التى أقامها الحزب بسعر 160 جنيهاً للكيلو، وشهدت منافذ البيع إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين.

وفي محافظة جنوب سيناء

وقعت أمانة مدينة طور سيناء، بروتوكول تعاون مع مركز طب الأسرة الشامل بمنطقة المنشية وذلك للتعريف المواطنين بالمنظومة الصحية الجديدة ومدي أهميتها.

وفي محافظة القليوبية

واصلت أمانة مركز شبين القناطر، إقامة سلسلة معارض"إحنا معاكي"، لتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين في الوحدة الحزبية بطحانوب، وشمل المعرض بيع المستلزمات المدرسية والملابس الجاهزة والأحذية، بتخفيضات وخصومات هائلة، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية افتتاحه.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية وندوة تثقيفية عن الأمراض الطفيلية والديدان المعوية، بوحدة ذخيرة الصحية، وقدمت الخدمة الطبية لأهالي القرى والفئات الأولي بالرعاية بإجمالي 86 مواطنًا في تخصصات "باطنة– أسنان – وانف وإذن - أطفال".

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طيية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية طليا، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وشملت القافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، واعتلال الكلى، والدهون الثلاثية والسكر التراكمى، وقدمت القافلة أيضا ندوة تثقيفية عن صحة المرأة، وتم الفحص الطبى لعدد 75سيدة، إضافة لتحليل سكر تراكمى لعدد 80 حالة وقياس الضغط وتطعيم 85 حالة بلقاح كورونا.

وفي محافظة كفر الشيخ

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، إحتفالية لتكريم خريجي البرنامج التدريبي للعمل الحر «FREElANCING» بمقر الحزب الرئيسي، وخلال الإحتفالية، تم تسليم الشهادات للمتدربين من خريجي البرنامج، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم الذى جاء تقديراً لجهودهم، وكان استمر البرنامج على مدار الثلاثة الأيام الأخيرة من 27 يناير حتى 30 يناير 2023.

وفي محافظة الإسماعيلية

أقامت أمانة مركز فايد، معرضَ شباب الخريجين ومنتجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، أمام ديوان رئاسة الوحدة المحلية لقرية أبو سلطان، ويضم المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية، وتجهيز العرائس بسعر خاص، والمفروشات والأدوات المنزلية ومنتجات بسعر المصنع.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانتا الثقافة والفنون والرياضة بمركز ومدينة زفتي، اليوم الأول للقوافل الرياضية بمركز ومدينة زفتى وذلك من خلال تنفيذهم للقافلة الرياضية الكبرى بقرية كفر الجنيدى، وشهدت الفاعلية عدة ألعاب رياضية منها مباراة كرة القدم بين فريقين من أبناء القري، كما تم مشاركة فريق الكاراتيه بمركز شباب سنبو.

كما واصلت أمانة الصحة بمركز المحلة، لليوم الثاني علي التوالي، تنظيم القافلة الطبية بقرية محلة القصب، وشملت القافلة كافة التخصصات بالمجان.

وفي محافظة بني سويف

قامت أمانة مركز الواسطى، بزراعة 100 شجرة من الأشجار ذات الكثافة الخضرية النافعة للبيئة، وذلك أمام المدارس وبالشوارع، في إطار مبادرة أتحضر للأخضر، من أجل المحافظة على البيئة من التلوث وتماشيًا مع توصيات مؤتمر المناخ، كذلك عقد لقاءات توعوية للمواطنين بأهمية المحافظة على البيئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتضمنت المبادرة توعية المواطنين بشأن تغييرات المناخ وآثارها السلبية على كل نواحى الحياة، كذلك المشاركة في تنظيف المناطق المحيطة بالمدارس وتجميلها.

كما واصلت أمانة مركز سمسطا، مكتب خدمة المواطنين، استقبال المواطنين للاستماع إلى الشكاوى والمقترحات.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتابعة والتواصل بالمحافظة، ورشة عمل لتدريب أعضائها وأمناء المراكز ومساعديهم على التقنيات الفنية وأعمال المونتاج وكيفية تقديم أعمالهم ونشرها بصورة جاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتناول التدريب الذى يستمر لعدة محاضرات أحدث تقنيات الصور والفيديو والإخراج على وسائل التواصل الإجتماعي، والسوشيال ميديا وأهم البرامج التى يمكن من خلالها عمل محتوى فنى تقنى راقى، كما تضمن تقديم، تدريبا عمليات على طريقة اخراج وإعداد المحتوى.

وفي محافظة أسوان

شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، فى ندوة عن المشروعات القومية بمدرسة شمال المدينة بمركز إدفو، بحضور عدد من مسؤولي الإدارة التعليمية والمعلمين والتلاميذ، وقد تم فى نهاية الندوة فتح باب المناقشة بين الحضور.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم الرمل أول، حملة لتوزيع البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، كما أقامت الأمانة ندوة عن كيفية الحصول علي معاش تكافل وكرامة.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثانِ حملة تبرع بالدم لصالح مركز رشيد محمد رشيد لعلاج الأورام التابع للمستشفى الميري الجامعي.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، مجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية المختلفة، أبرزها ندوة بعنوان "أهمية الوقت وكيفية استغلال وقت الفراغ"، وأخرى بعنوان "المرأة فى المجتمع المصرى"، وثالثة حول " أهمية تنمية العلاقات الاجتماعية"، وذلك من أجل رفع الوعي لدى المواطنين.

كما شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، مع رجال الشرطة في احتفالات الذكرى 71 لعيد الشرطة، وأجريت زيارة لعدد من أقسام الشرطة والإدارات لتقديم التهنئة لجميع القيادات وجميع أفراد المنظومة، وذلك بالتعاون مع أمانة التواصل الإجتماعي بالمحافظة، وتم توزيع للهدايا وباقات الورود والحلوى على المواطنين والعاملين بجميع الوحدات وأقسام الشرطة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.