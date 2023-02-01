تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقى وفدًا من جمعية الشعوب الأوراسية

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدًا من جمعية الشعوب الأوراسية برئاسة أندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، يضم عدد من الأكاديميين ورؤساء الجامعات، والمنظمات الروسية المعنية بالشأن الأوراسى، وبرلمانيين.

ورحبت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالوفد، وتحدثت عن تجربة التنسيقية ودورها وتمثيلها فى المجالس النيابية، كما أكدت على عمق العلاقات المصرية الروسية التاريخية الممتدة على المستوى الحكومى والشعبي.

وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر وروسيا تجمعهم علاقات متميزة للغاية تاريخيا وشعبيا، مستطردًا: "ولاشك أننا نلتقى فى وقت عصيب بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحًا أن الموقف المصرى كان واضحًا وسبق وأعلنته مصر بشكل صريح فى الأمم المتحدة، حينما رفضت إزدواجية المعايير فى استخدام سلاح العقوبات.

فيما، قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نحرص دائما على حضور اجتماعات برلمان الشباب الأوراسى عبر zoom، ومازلنا ضيف شرف فى المكتب التنفيذى لهذا البرلمان".

ولفت القط إلى أن لقاء وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى، والروسى سيرجى لافروف، أكد على توافق العلاقات الثنائية، وتفعيل الخطوات التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى أعلنها فى وقت سابق الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.

وأشار النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أهمية التوسع فى حركة الترجمة بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية دور القوى الناعمة فى العلاقات بين الشعوب.

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية أندريه بيليانينوف، أن الشباب لهم دور هام جدًا فى بناء بلدانهم، مستطردًا: "تمثلون دولة لها تاريخ وحضارة عظيمة، وتعبرون عن شباب سياسى له دور حقيقى فى المجتمع".

وشرح الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية أندريه بيليانينوف، دور الجمعية، موضحا أنها منظمة شعبية وليست سياسية.

كما تطرق اللقاء للحديث عن التعاون فى عدة مجالات؛ التعليمية والثقافية والصحية، وأهمية التنسيق فيما بينهم فى هذه الملفات خاصة التعليمية والثقافية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية فكرة التعاون الثقافى بين الطلبة المصريين والروس.

وفى نهاية اللقاء، أهدت جمعية الشعوب الأوراسية عددًا من المطبوعات الثقافية المترجمة لمكتبة التنسيقية.

كما قدم النائب طارق الخولى، درع التنسقية لرئيس الوفد أندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية.

شارك فى اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب محمود القط - عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مارسيل سمير - عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتى - عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولى - عضو مجلس النواب، والنائب رامى جلال عضو - مجلس الشيوخ، وأنور إسماعيل، ومينا كرم، وفريدة محمد - أعضاء التنسيقية.