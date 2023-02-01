ما هي الدولة الأكثر فساداً بأوروبا في 2022؟

احتلّت المجر المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر الفساد بحسب تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية الثلثاء واتهم «النخب السياسية» في هذه الدولة بإساءة استخدام أموال الحكومة والتكتل على حدّ سواء.

ودخلت بودابست في خلاف طويل مع بروكسيل بشأن مخاوف تتعلّق بالفساد وحكم القانون أدّت إلى تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات للمجر.

وفي محاولة منه لإقناع بروكسيل بالإفراج عن هذه الأموال، التزمت بودابست مجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضمّ ممثلاً عن منظمة الشفافية الدولية.

وحلّت المجر مكان بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية في تقرير «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2022 الذي نُشر الثلثاء.

وأشار التقرير إلى «عقدٍ من تراجع الديموقراطية والتدهور المنهجي لسيادة القانون على يد الحزب الحاكم».

وأضاف أنّ «الأدلة تتزايد ضدّ النخب السياسية بشأن إساءة استخدامها لأموال الحكومة والاتحاد الأوروبي».

وردّت بودابست على تقرير المنظمة، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسيل ظهرت الشهر الماضي وطاولت نائبة لرئيسة البرلمان متهمة بتلقّي رشاوى.

وقال بيان حكومي «من المثير للاهتمام أنّ منظمة الشفافية الدولية لم تحقق في بيروقراطية بروكسيل أو البرلمان الأوروبي».

واتّهم البيان المنظمة الرقابية «بالانتماء إلى شبكة سوروس»، في إشارة إلى المموّل الأميركي المجري المولد جورج سوروس البالغ 92 عاماً والذي يقول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنّه يتدخل في السياسة المجرية والعالمية.