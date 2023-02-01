شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى بالبت فى قرار تخصيص قطعة أرض لصالح نادى شبراخيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمود حسين رئيس اللجنة، طلبى إحاطة بشأن الخلافات بين أصحاب أحد الأراضى ووزارة الشباب والرياضة ومركز شباب مدينة شبراخيت البحيرة.

وطلب آخر بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية بمدينة شبرا خيت محافظة البحيرة، لإقامة مبنى وملعب عليها لصالح نادي شبرا خيت الرياضي.

وفيما يخص الطلب الأول، أوصت اللجنة باستكمال الإجراءات التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة مع الورثة بشأن هذا الأمر.

واستعرضت النائبة فايزة صالح، طلب الإحاطة الخاص بتخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية بمدينة شبرا خيت محافظة البحيرة لإقامة مبنى وملعب عليها لصالح نادي شبرا خيت الرياضي، قائلة:" نادى شبراخيت يعانى من عدم وجود أراضى، مشددة على ضرورة أن يكون النادى به كافة اللعبات وذلك من خلال تخصيص قطعة أرض لعمل توسعة للنادي لخدمة المنطقة والشباب والمواطنين".

وأوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، خلال اسبوعين يتم الحصول على موافقة بشأن قطعة الأرض لبدء الدخول للمجلس التنفيذى.