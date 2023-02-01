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تربية النجف تكشف عن حالات انتحال شخصية بين المتقدمين للامتحانات التمهيدية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت علاقات واعلام تربية النجف الاشرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدير قسم الامتحانات حيدر عبد السادة اوضح "ان هذه الاسماء كشفت بعد التدقيق بالمعاملات والاوراق الثبوتية وعدم تطابق الشخصية المتقدمة مع اوراقه الثبوتية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف: "هناك اجراءات تدقيقية اخرى ستتبع داخل المراكز الامتحانية تكشف مدى صحة وجود الشخص المعني بالامتحان او شخص اخر ينتحل شخصيته".

ويذكر ان الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين تنطلق يوم الخامس من شهر شباط ٢٠٢٣ وتستمر لمدة سبعة ايام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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