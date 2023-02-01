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السعودية تفوز باستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446282-638108531486573623.jpg

2023-02-01 | 13:56

السعودية تفوز باستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

المصدر:

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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