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انت الان تتابع خبر السعودية تفوز باستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446282-638108531486573623.jpg
2023-02-01 | 13:56
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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