شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق لـ"أ ش أ": مصر لها دور قيادى فى حفظ السلم والأمن بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن مصر لها دور قيادى كبير فى حفظ السلم والأمن فى أفريقيا، مشيرًا إلى الدور الهام الذى يقوم به "مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام" التابع لوزارة الخارجية المصرية.

وثمن وزير الخارجية الأسبق - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، على هامش زيارة المجلس المصرى للشئون الخارجية للمركز - الجهود التي يقوم بها المركز برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف، لاسيما فى هذا التوقيت الهام الذي يحتاج فيه العالم إلى السلام.

وتابع العرابى، أن المركز يقوم على تعظيم القدرات الأفريقية لمنع نشوب الصراعات وحلها، ويسهم كذلك فى حفظ السلام ومكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومنع التطرف أو التشدد الذى يؤدى إلى الإرهاب، فضلًا عن العمل على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسكات البنادق.