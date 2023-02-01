شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": الوزراة معنية بإعداد خريطة شاملة لاحتياجات مديريات الشباب على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، طلب الإحاطه المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن إعادة تأهيل ملعب مركز شباب الرحمانية بالنجيل بسبب سوء حالته.

وأفاد ممثل وزارة الشباب والرياضة بإدراج المعلب فى خطة التنمية المستدامة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة طلب أخر مقدم من النائب أحمد خطاب، بشأن، تنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب أبو صالح التابع للوحدة المحلية دفشو – مركز كفر الدوار.

وأفاد ممثل الوزارة بإدراج المعلب ضمن خطة الوزارة

وناقشت اللحنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خطاب، بشأن عدم إدراج مركز شباب قرية الكنائس التابعة للوحدة المحلية بولين – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

وقال النائب أحمد خطاب، إن هناك عشرات المشروعات المتوقفة تنتظر صدور قرارات تخصيص.

وأوصت اللجنة، بمخاطبة الوزارة للوقوف على إدراج مركز الشباب سالف الذكر حال توفر أرض بديلة، خاصة أن مقدم الطلب اقترح وجود أراضى بديلة.

وناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب طلبة النحال، بشأن، استكمال إنشاء الملعب الخماسي لمركز شباب عمر مكرم وعمر شاهين بمركز يدر – محافظة البحيرة، قائلا:" العمل متوقف منذ 4 سنوات على الرغم من انتهاء الأعمال بالكامل عدا الإنارة والتنجيل فقط".

وعلق الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، قائلا:" تم التوصل لحل جذرى للمشكلة، ومن ثم تم إدراج الملعب فى الخطة الجديدة".

وقال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الوزارة معنية بأن يكون لديها خريطة باحتياجات كل مديرية على مستوى الجمهورية للوقوف على مراكز الشباب المراد انشاءها أو الانتهاء من أعمال أعمال الاحلال والتجديد، مطالبا أن يكون مركز الشباب محل النقاش أولوية فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.