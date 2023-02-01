شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يلتقى رئيس جامعة طنطا ويناقش إطلاق جائزة ثقافية لرفع وعى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية بالأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والأستاذ الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في اجتماع مطول لمناقشة إطلاق جائزة المهندس حازم الجندي الثقافية.

وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة طنطا بمقترح المهندس حازم الجندي لإطلاق الجائزة الثقافية مثمنا الهدف الرئيسي من وراء إطلاق الجائزة وهو رفع الوعى ونشر الثقافة وتحفيز الطلاب على المضي قدما في هذا الإطار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في بناء الإنسان ورفع درجة الوعى لدى المواطنين.

وأكد المهندس حازم الجندى أنه أثناء التجهيز لتكريم طلاب فريق العباقرة بجامعة طنطا وتكريم فريق الأداء الحركى من الصم والبكم (قادرون باختلاف) تحت رعاية رئيس جامعة طنطا وبالتعاون مع الشاعر مصطفى منصور المشرف على مركز إبداع التابع لرعاية الشباب بجامعة طنطا كانت هناك نقاشات حول تنمية الوعى لدى طلاب الجامعة وإيمانا بالدور المجتمعى على تبنى قضية الوعى ، قرر إطلاق تلك الجائزة الثقافية.

وكشف "الجندى" أن الجائزة سيتم إطلاقها في خمس فئات إبداعية على أن تكون دورتها الأولى في نطاق جامعة طنطا كتجربة عملية ثم يتم تعميم الفكرة على نطاق شباب جامعات مصر وبعدد جوائز أكبر وتأتى الجائزة في خمس فئات هي الشعر والقصة القصيرة والبحوث والمقالات والفنون التشكيلية والفنون الفردية(التمثيل- الغناء- الآداء المسرحى..إلخ).

وخصص عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية 3 جوائز لكل مجال بإجمالى عدد 15 جائزة حيث تم تخصيص جائزة مالية بقيمة 5000 جنيهًا للمراكز الأولى و3000 جنيهًا للمراكز الثانية و2000 جنيهًا للمراكز الثوالث كما يتم منح كافة الفائزين والمشاركين شهادات مشاركة على أن يتم تشكيل لجان التحيكم من خلال مركز إبداع بجامعة طنطا ويشرف على المسابق الشاعر مصطفى منصور.

وذكر الجندى أنه سيتم تصميم هوية بصرية متكاملة للجائزة وتحمل كافة المطبوعات والإصدارات شعار الجائزة جنبا إلى جنب مع شعار جامعة طنطا، على أن يتم عقد مؤتمر صحفى موسع بحضور النائب المهندس حازم الجندى وراعى الجائزة الأستاذ الدكتور محمود ذكى ونواب رئيس جامعة طنطا بدعوة كافة وسائل الإعلام المصرية وتدشين الجائزة وتحديد مواعيدها الكاملة خلال المؤتمر الصحفى بعد التنسيق مع جامعة طنطا على أن يتم عمل خطة ترويجية على مستوى جامعة طنطا إعلاميا ورقميا وفى كافة وسائل الإعلام بالتنسيق بين المكتب الفني للنائب حازم الجندى وجامعة طنطا.