شكرا لقرائتكم خبر عن احذر "اللاءات الـ20" عند شرائك شقة بـ"تحويشة العمر".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "احذر "اللاءات الـ20" عند شرائك شقة"، استعرض خلاله حزمة من النصائح والإرشادات للمقبلين على شراء شقة بـ"تحويشة العمر" حتى لا يقع في شباك النصابين والسماسرة معدومى الضمير، تتمثل في 20 نصيحة تحفظ لك أموالك، و5 أسباب تؤدى لعدم تركيب العداد، وخبير يُجيب عن 5 أسئلة تكشف 5 أزمات حول عداد الممارسة، ويضع روشتة للمشترى، فدائما وأبدا ما يبحث الإنسان باستمرار عن الاستقرار والتوازن في حياته، ويعد شراء بيت جديد أو شقة وجهاً من أوجه هذا الاستقرار بشكل عام.

وعند شراء شقة جديدة، تكون لك حرية الاختيار والقرار إذا ما رغبت بهذه المنطقة دون تلك، وتبحث عن شقة بحدود ميزانيتك أو ما يُطلق عليه "تحويشة العمر"، وكذا موقع عملك، وما تفضله من خدمات ومرافق أخرى، لذلك تكون هناك حزمة من المحاذير والإرشادات يجب أن توضع في عين الإعتبار قبل الإقدام على شراء الشقة حتى لا تقع في إيدى معدومى الضمير في سوق العقارات وهم كُثر، وإليكم التفاصيل كاملة:

"اللاءات الـ 20".. نصائح وتحذيرات قبل شراء "الشقة".. 20 نصيحة تحفظ لك "تحويشة العمر".. و5 أسباب تؤدى لعدم تركيب العداد.. وخبير يُجيب عن 5 أسئلة تكشف 5 أزمات حول عداد الممارسة.. ويضع روشتة للمشترى

برلمانى