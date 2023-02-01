شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية فى صفقة إنتقال زياش إلى باريس تهددها بالفشل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة مدوية، بشأن صفقة النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي، والذي كان من المقرر أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان فى الساعات الأخيرة، بعدما أنهي الفريقين جميع الإتفاقات المادية المتعلقة بصفقة إنتقال اللاعب.

وأفادت التقارير أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل بعد رفض رابطة الدوري الفرنسي الإلتماس الذي قام به الفريق الباريسي من اجل قيد زياش ضمن قائمة الفريق، مما يجعل اللاعب يعود إلى لندن خلال الساعات المقبلة، للعودة مجددًا إلى البلوز وإستكمال موسمه بالدوري الإنجليزي.

وكان زياش قد تجاوز الكشف الطبي فى باريس مؤخرًا، بعدما تواجد اللاعب داخل الفريق الفرنسي بالامس وأنهي جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقة فى الساعات الأخيرة من يناير الماضي.



موقف تشيلسي من فشل صفقة زياش

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن هناك حالة من الغضب تسيطر على مسئولي تشيلسي وجهازه الفني بسبب فشل صفقة إنتقال زياش إلى باريس، حيث أن الفريق يبحث عن تسويق اللاعب بشتي الطرق منذ إنتهاء مونديال قطر الاخير، ولكن باءت جميع محاولات البلوز بالفشل فى النهاية.



باريس يرفض الإستسلام بصفقة زياش

وتبحث إدارة الفريق الباريسي بقيادة مالك الفريق ناصر الخليفي عن حل أزمة اللاعب الراهنة، وعقد محاولات مكثفة مع رابطة الأندية الفرنسية من أجل قيد اللاعب، لا سيما أن الفريق قد أنتهي من إتمام الصفقة بالفعل.