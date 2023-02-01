شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم صفقة جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي تشيلسي بالإعلان عن ضم صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح تشيلسي من حسم صفقته، في الساعات الآخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن تشيلسي ضم إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا، والحاصل على بطولة كأس العالم 2022 بقطر مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وأشارت شبكة "BT Sport" البريطانية، أن إنزو فرنانديز أصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، بقيمة 105 ملايين جنيهإسترليني.

ترتيب اللاعبين الأغلى في الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب اللاعبين الأغلى في البريمرليج، كالتالي:

1- إنزو فرنانديز (تشيلسي) 105 ملايين جنيه إسترليني.

2- جاك جريليش (مانشستر سيتي) 103 ملايين جنيه إسترليني.

3- روميلو لوكاكو (تشيلسي) 99.9 مليون جنيه إسترليني.

4- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) 92.3 مليون جنيه إسترليني.

5- أنتوني (مانشستر يونايتد) 83.6 مليون جنيه إسترليني.