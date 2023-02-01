نتائج اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ "الخليج 365"، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء 1 شباط (فبراير) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء استذكر في مستهل الاجتماع، وبمناسبة الذكرى السنوية لذكرى الأول من شباط، بإجلال وإكبار، فاجعة الأول من شباط، وقال: نحيي، باسم مجلس الوزراء، ذكرى شهدائنا الخالدين بكل إكرام وتقدير وتبجيل، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في التصدي للإرهاب والإرهابيين والفكر المتطرف"

وأشار البيان، أنه "في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس وأعضاء وفد الإقليم البرنامج التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بهدف الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كذلك تم توجيه الوفد المفاوض بزيارة بغداد واستئناف الاجتماعات على ضوء البرنامج.