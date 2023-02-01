انت الان تتابع خبر نتائج اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان والان مع التفاصيل
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء استذكر في مستهل الاجتماع، وبمناسبة الذكرى السنوية لذكرى الأول من شباط، بإجلال وإكبار، فاجعة الأول من شباط، وقال: نحيي، باسم مجلس الوزراء، ذكرى شهدائنا الخالدين بكل إكرام وتقدير وتبجيل، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في التصدي للإرهاب والإرهابيين والفكر المتطرف"
وأشار البيان، أنه "في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس وأعضاء وفد الإقليم البرنامج التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بهدف الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كذلك تم توجيه الوفد المفاوض بزيارة بغداد واستئناف الاجتماعات على ضوء البرنامج.
وأتم البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء اشار إلى أن إقليم كردستان ووفده المفاوض أدّيا ما عليهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وبانتظار أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقات، ولكن للأسف، تُستخدم المحكمة الاتحادية العليا لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية".
واستطرد: "الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء مسألة الأوراق النقدية في إقليم كردستان، ووجّه وزارات المالية والاقتصاد، والصناعة والتجارة، والشهداء وشؤون المؤنفلين، ودائرة التنسيق والمتابعة، بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم لاتخاذ القرار اللازم بهذا الصدد في اجتماع مجلس الوزراء".
وتضمن البيان في الختام: "الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، حيث ناقش مجلس الوزراء حل مشكلة (خطاب الضمان المصرفي) فيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة لحكومة إقليم كوردستان، وبهذا الصدد قُدمت مقترحات وتوصيات لمعالجة المشكلة وتم إقرارها بعدما أُثريت بالمناقشات الضرورية".