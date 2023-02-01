انت الان تتابع خبر البنك المركزي يعلن إيداع أكثر من 80 مليون دولار بصندوق استرداد أموال العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة من البنك المركزي حصلت عليها الخليج 365، فإنه "تم إيداع مبلغ ثمانون مليون ومئتان وخمسة عشر الف واربع مئة واثنان وستون دولارر و26 سنت في حساب DFI بتاريخ 31/1/2023".