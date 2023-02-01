انت الان تتابع خبر مدينة عربية تشترط اختبار كفاءة 15 مهنة للحصول على الماجستير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الدائرة تأكيدها بأنها تراقب باستمرار ممارسة خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة لضمان أعلى جودة للخدمة، لذلك طورت اختبارات كفاءة كجزء من متطلبات خدمات الترخيص في الدائرة.وتابعت دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي أنه تم تطوير هذه الاختبارات بعد تقييم دقيق ومستفيض لأهم المهارات والمؤهلات المطلوبة لمهن الرعاية الاجتماعية في الإمارة، كما اشترطت الدائرة أن يكون الماجستير هو الحد الأدنى لاختبار كفاءة 15 مهنة.

وسردت الدائرة المهن المشترط الماجستير للحصول على ترخيصها، وجاءت كما يلي: أخصائي نفسي تربوي، وأخصائي نفسي في الزواج والأسرة، وأخصائي نفسي مدرسي، وأخصائي نفسي إرشادي، وأخصائي نفسي جنائي أو شرعي، ومرشد مدرسي تعليمي، ومرشد أسري وزواج، ومرشد كبار السن والمسنين، ومرشد الإرشاد في الإدمان وإساءة استعمال المواد الخطرة، ومرشد جنائي "شرعي"، ومرشد إعادة التأهيل، ومرشد الصحة العقلية، ومعالج نفسي، والمعالج المعرفي السلوكي "علاج سلوكي معرفي"، بالإضافة إلى المعالج السلوكي "علاج سلوكي".

وأوضحت الدائرة أنها عمدت إلى أتمتة اختبارات الكفاءة المهنية لتقديم الاختبارات بشكل دوري وبعدد أكبر من مراكز التقييم المحلية والعالمية، حيث يبلغ عدد مراكز الاختبارات التي سيتمكن المهني من عقد الاختبار فيها نحو 3000 مركز، موزعة في 160 دولة حول العالم.

