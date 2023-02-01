انت الان تتابع خبر أعمارهم تفوق الـ 90 عاماً.. ديالى تسجل زواج أكبر عروسين في العراق (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت محكمة استئناف ديالى، زواج عروسين في التسعينات من عمرهما، حيث بلغ الزوج 93 عاما والزوجة 92 عاما.

