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انت الان تتابع خبر أعمارهم تفوق الـ 90 عاماً.. ديالى تسجل زواج أكبر عروسين في العراق (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت محكمة استئناف ديالى، زواج عروسين في التسعينات من عمرهما، حيث بلغ الزوج 93 عاما والزوجة 92 عاما.
وبحسب وثيقة حصل عليها الخليج 365 فإن الزوج تولد كركوك 1930، والزوجة تولد السليمانية 1931 وكلاهما ارملان.
كما وأظهرت الوثيقة الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية، أن عقد الزواج بينهما تم على مهر معجله 10 مثقال ذهب عيار 21 مقبوض، ومؤجله 10 مثقال ذهب عيار 21.