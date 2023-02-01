انت الان تتابع خبر تخص ديست.. برشلونة أمام أزمة في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446269-638108441567973622.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-01 | 11:25
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الخليج 365- رياضة
وسط أزماته المالية المتلاحقة تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة من الدوري الإيطالي، قد تبعثر أوراقه لبعض الوقت، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وأكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان قرر عدم تفعيل بند الشراء الموجود بعقد سيرجينو ديست، المعار من الفريق الكتالوني.
وكان ديست قد انضم لميلان في الصيف الماضي قادما من برشلونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مغامرة ديست في ميلان على وشك الانتهاء، حيث سيرحل اللاعب عقب نهاية فترة الإعارة بختام الموسم الجاري.
وكان ديست قد انضم لميلان في الصيف الماضي قادما من برشلونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مغامرة ديست في ميلان على وشك الانتهاء، حيث سيرحل اللاعب عقب نهاية فترة الإعارة بختام الموسم الجاري.
وأضافت أن الظهير الأمريكي سيعود إلى برشلونة بعد الإعارة، لافتة إلى أن ميلان غير مقتنع بخدماته.
جدير بالذكر أن ديست انضم لبرشلونة في صيف 2020، بعقد لمدة 5 سنوات، مقابل 21 مليون يورو.
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