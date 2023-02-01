انت الان تتابع خبر الكشف عن عدد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2020 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الشركة في تقرير ترجمته الخليج 365، ان "اعداد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2020 كالاتي:
2003: 486
2004: 849
2005: 846
2006: 823
2007: 904
2008: 314
2009: 148
2010: 62
2011: 58
2012: 2
بينما لم تسجل في سنة 2013 أي حالة قتل في صفوف الجيش الأمريكي.
2014: 3
2015: 8
2016: 20
2017: 22
2018: 17
2019: 12
2020: 11
وبحسب التقرير فأن "عدد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2020 بلغ أكثر من 4500 جندي كما موضح ادناه:
2003: 486
2004: 849
2005: 846
2006: 823
2007: 904
2008: 314
2009: 148
2010: 62
2011: 58
بينما لم تسجل في سنة 2013 أي حالة قتل في صفوف الجيش الأمريكي.
2014: 3
2015: 8
2016: 20
2017: 22
2018: 17
2019: 12
2020: 11
وبحسب التقرير فأن "عدد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2020 بلغ أكثر من 4500 جندي كما موضح ادناه: