لضم سيلفا.. السيتي يرفض عرض برشلونة

ولم يبرم برشلونة، أي تعاقدات شتوية، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه حاول ضم المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، لكن ناديه رفض.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن برشلونة أراد ضم سيلفا على سبيل الإعارة، إلا أن مانشستر سيتي تمسك ببقائه بين صفوفه.



وأوضحت أن مانشستر سيتي رفض أي وسيلة للتفريط في سيلفا، كما لم يؤيد اللاعب البرتغالي تغيير المشهد في منتصف الموسم.

وأراد برشلونة عملية مماثلة لتلك التي نقلت مواطنه جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ، مع خيار شراء في الصيف مقابل 70 مليون يورو، لكن الأمور لم تسر كما أراد البارسا.

ورحل كانسيلو في اليوم الأخير للميركاتو عن مانشستر سيتي، وانضم لصفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.