مدرب ألمانيا: الأرجنتين ليست أفضل منا

الخليج 365- رياضة

أعرب رودي فولر المدير الجديد للمنتخب الألماني، عن ثقته البالغة في الفريق، مشيرا إلى أنه لا يرى فرقا كبيرا بينه وبين المنتخب الأرجنتيني المتوج بطلا للعالم.

