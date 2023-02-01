انت الان تتابع خبر مدرب ألمانيا: الأرجنتين ليست أفضل منا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446262-638108417336691061.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-01 | 10:47
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الخليج 365- رياضة
أعرب رودي فولر المدير الجديد للمنتخب الألماني، عن ثقته البالغة في الفريق، مشيرا إلى أنه لا يرى فرقا كبيرا بينه وبين المنتخب الأرجنتيني المتوج بطلا للعالم.
أعرب رودي فولر المدير الجديد للمنتخب الألماني، عن ثقته البالغة في الفريق، مشيرا إلى أنه لا يرى فرقا كبيرا بينه وبين المنتخب الأرجنتيني المتوج بطلا للعالم.
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