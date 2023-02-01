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مدرب ألمانيا: الأرجنتين ليست أفضل منا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446262-638108417336691061.jpg

2023-02-01 | 10:47

مدرب ألمانيا: الأرجنتين ليست أفضل منا

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الخليج 365- رياضة

أعرب رودي فولر المدير الجديد للمنتخب الألماني، عن ثقته البالغة في الفريق، مشيرا إلى أنه لا يرى فرقا كبيرا بينه وبين المنتخب الأرجنتيني المتوج بطلا للعالم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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