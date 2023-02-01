شكرا لقرائتكم خبر عن كانسيلو يسخر من السيتي عقب الإنتقال إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الايمن السابق لمانشستر سيتي والمنتقل حديثا لبايرن ميونخ الألماني، على السخرية من رحيله عن الفريق السماوي، بعدما نشر اللاعب صورة له وهو يقوم بإلغاء متابعة حساب الفريق الإنجليزي بشكل نهائي.

حيث قام اللاعب بحذر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، فى الوقت الذي علق على هذا برموز ضاحكة، حيث أن الفريق السماوي حاول فى أكثر من مناسبة التخلص من اللاعب، إلى أن نجح الفريق الإنجليزي فى ذلك بموافقة اللاعب.

وأنضم كانسيلو لتدريبات بايرن ميونخ بالامس مباشرة، بعدما قام الفريق البافاري بإعلان التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، حيث نجح اللاعب فى تجاوز الكشف الطبي الذي قام به فى مدينة ميونخ الليلة الماضية.



إنتقادات كبيرة تلاحق كانسيلو بعد الرحيل

وانتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف اللاعب أمس، بعدما قام بحذر حسابات مانشستر سيتي، خاصة أن اللاعب قضي ضمن صفوف الفريق السماوي 4 مواسم ونصف كاملة، حيث انضم كانسيلو لصفوف الفريق الإنجليزي فى صيف 2018.



السيتي يغلق الباب أمام رحيل لاعبيه

وفى إطار متصل، أغلق مسئولي السيتي الباب بشكل نهائي حول إمكانية رحيل لاعبيه عن الفريق فى المريكاتو الشتوي الحالي، بعدما انتشرت بعض الأنباء التى تشير إلى إمكانية رحيل سيلفا إلى الفريق الكتالوني.