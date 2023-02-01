شكرا لقرائتكم خبر عن حق العامل مش هيضيع حتى لو من غير عقد عمل.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن النيابى والتشريعى، في تقرير له تحت عنوان: "حق العامل مش هيضيع حتى لو من غير عقد"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين العمال والموظفين بإثبات علاقة عمل بدون عقد مكتوب، حيث أقر الحكم بكافة حقوق العامل المقرر له قانوناً لدى صاحب العمل، والمحكمة تنصف العاملين من عملية تحايل عدم تحرير العقود للعاملين.

ملحوظة:الحكم قضى فى منطوقه بثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليه بصفته في الفترة من 30 سبتمبر 2018 حتى 13 يناير 2019 بأجر شهرى 5962 جنيها وبإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى للمدعية أجر 13 يوما عن المدة من 1 يناير 2019 حتى 13 يناير 2019 وبإلزامه أن يؤدى للمدعية أجر شهرين تعويضا عن الفصل التعسفى محسوبا على الأجر الشامل وأن يرد لها مسوغات تعيينها وما أودعته لديه من مستندات، وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات، وإليكم التفاصيل كاملة:

حق العامل مش هيضيع حتى لو من غير عقد.. حكم قضائى يثبت علاقة العمل رغم عدم وجود عقد مع الشركة.. المحكمة تلزم صاحب العمل بمنح الموظف كافة حقوقه.. وتنصف العاملين من عمليات التحايل بعدم تحرير العقود



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