انت الان تتابع خبر السوداني يتوعد المتجاوزين على أراضي الدولة باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال افتتاحه طريق الدورة-اليوسفية، وتابعته الخليج 365، إن "طريق الدورة للمرور السريع تم إنجازه بالمواصفات المطلوبة بعدما كان من المشاريع المتلكئة"، لافتا الى أن "الطريق سوف يخفف من الزحامات".وأضاف، ان "البرنامج الحكومي يتضمن انشاء طرق وجسور لتخفيف الزحامات في بغداد"، مشيرا الى أن "الحكومة أعطت لوزارة الإعمار التخصيصات المطلوبة لمعالجة ما تسمى (طرق الموت)".

وذكر رئيس الوزراء: "ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المتجاوزين على أراضي الدولة وسيتم رفع أي تجاوز مهما كان".