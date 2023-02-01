شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صناعة "النواب" يقترح بيع الأراضى الصناعية بسعر التكلفة دعما للمصنعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلي وزارتي الصناعة والتنمية المحلية بشأن تسعير متر الأرض في المنطقة الصناعية بالقطامية للمصانع بسعر حوالي 7000 آلاف جنيه مع سداد 25٪ خلال شهر، ويتم دفع الباقي علي ثلاث دفعات سنوية، مؤكدا أن هذا القرار يخالف لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وكيل لجنة الصناعة أنه بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي يجب أن يتم بيع الأراضي الصناعية بسعر التكلفة لتشجيع الاستثمار وإزالة اي معوقات من شأنها اضافة اعباء علي المستثمر.

وقال عوض الله أن تشجيع الصناعة ودعم المصنعين يمثل أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تؤثر على العالم كله، ومن ثم فإن التوجه نحو تشجيع المصنعين وتوفير المناخ والبيئة المنابين لذلك هو أصبح بمثابة أمنا قوميا للبلاد يجب أن تتخذ الحكومة كل الإجراءات الممكنة من أجل تحقيقه خلال الفترة المقبلة.