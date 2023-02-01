بالفيديو - سحب «أم اللؤلؤ» النادرة تظهر في سماء اسكتلندا

31 يناير , 2023
سحب «أم اللؤلؤ» النادرة تظهر في سماء اسكتلندا.
تزينت سماء اسكتلندا بسحابة «أم اللؤلؤ» النادرة، التي تشع بألوان زاهية، في مشهد لا يتكرر كثيراً في سماء المملكة المتحدة.
والسحب الصدفية، التي تعرف أيضاً باسم «أم اللؤلؤ»، واحدة من أكثر السحب ارتفاعاً في الغلاف الجوي، وغالباً ما تتكون في ظروف باردة.
وتم رصد هذه السحب في سماء اسكتلندا مساء الأحد وصباح الإثنين، وحرص العديد من الأشخاص على توثيق جمالها بصور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
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