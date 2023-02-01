أعلنت وكالة السلامة النووية الأسترالية، الثلاثاء، أنها انضمت إلى البحث عن كبسولة مشعّة مفقودة في مكان ما في المناطق النائية، من خلال إرسال فريق متخصص مع الأدوات اللازمة، حسب «رويترز».
وتبحث السلطات منذ أسبوع عن الكبسولة التي يعتقد أنها سقطت من شاحنة قطعت مسافة 1400 كيلومتر (870 ميلاً) في ولاية أستراليا الغربية. ويؤدي ذلك إلى تنبيه إشعاعي لأجزاء كبيرة من الولاية.
واعتذرت شركة «ريو»، المسؤولة عن فقدان الكبسولة التي تؤدي إلى إشعاعات نووية، الإثنين، عن الخسارة التي حدثت، وفق «رويترز».
وقالت وكالة لحماية الإشعاع والسلامة النووية الأسترالية إنها تعمل مع الحكومة في ولاية أستراليا الغربية لتحديد موقع الكبسولة. وأضافت أن المنظمة الأسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية لديها أيضاً متخصصون في خدمات الإشعاع بالإضافة إلى معدات الكشف والتصوير.
وانتقلت الشاحنة من شمال نيومان، وهي بلدة صغيرة في منطقة كيمبرلي النائية، إلى منشأة تخزين في ضواحي بيرث.
وأصدر مسؤولو الطوارئ بالولاية، الثلاثاء، تنبيهاً جديداً لسائقي السيارات على أطول طريق سريع في أستراليا لتوخي الحذر عند الاقتراب من أطراف موقع البحث، حيث تسير المركبات التي تحمل أجهزة الكشف عن الإشعاعات بسرعات بطيئة، وفق الوكالة.
وتحتوي الكبسولة الفضية، التي يبلغ قطرها 6 ملم وطولها 8 ملم، على السيزيوم 137 الذي ينبعث منه الإشعاع.
وطُلب من الناس البقاء على مسافة خمسة أمتار على الأقل (16,5 قدماً) لأن التعرض قد يسبب حروقاً إشعاعية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن الكبسولة المشعّة المفقودة في أستراليا مستمرّ... وشركة «ريو» تعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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