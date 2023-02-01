انخفاض تاريخي لصادرات غاز «غازبروم» لأوروبا عبر أوكرانيا.

نقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي اليوم الثلاثاء عن بيانات لـ«غازبروم» أن صادرات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا تراجعت لمستوى قياسي عند 951.4 مليون متر مكعب في أول 30 يوما من يناير/كانون الثاني.

وذكرت الصحيفة أن الشركة كانت تضخ ما يتراوح بين 41 و43 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا يومياً خلال النصف الثاني من عام 2022. وبداية من الخامس من يناير/كانون الثاني بدأت الكميات اليومية في التراجع بشكل حاد إذ أصبح يتم ضخ 24.4 مليون متر مكعب فقط يومياً بحلول 19 يناير/كانون الثاني.

وأضافت الصحيفة أن التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، وسط شتاء معتدل البرودة بشكل غير عادي.