شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لنهاية 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

جاء ذلك حسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر، الثلاثاء.

وأواخر عام 2015، أعلنت تونس فرض حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.