شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الأولى.. أمريكا سترسل صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وأضاف المصدران، لرويترز، أن الحزمة الجديدة يتوقع أن تشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة، وذخائر وأسلحة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.

وفي تصريحات إعلامية، قال بايدن: "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد بـ "لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

ويأتي الكشف حزمة المساعدات الأمريكية، عقب إعلان وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، أن باريس ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"، تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها لكييف.

وأوضح لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.

وأضاف أن الدفعة الجديدة من هاويتزر سيتم تسليمها في الأسابيع القادمة، دون ذكر تاريخ دقيق لذلك.

والعام الماضي، ساهمت مدافع سيزار، إلى جانب مدافع غربية مثل الألمانية بانزرهابيتز 2000، في مساعدة أوكرانيا على ضرب أهداف وراء الخطوط الروسية ما أدى إلى إضعاف الهجوم الروسي.

والمدافع من عيار 155 ملم، وتُركب على شاحنات ويصل مداها إلى 40 كليو مترا، ويمكن تغيير موقعها قبل أن يتمكن العدو من رصدها والرد على إطلاق النار.

وعرضت الدنمارك من ناحيتها أسطولها المكون من 19 "هاويتزر" لجهود الحرب في أوكرانيا.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي، كانت فرنسا سابع أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، حسب بيانات عسكرية ومالية جمعها معهد الاقتصاد العالمي للاستشارات ومقره في ألمانيا، دون احتساب تعهدات كبيرة بمعدات عسكرية الشهر الماضي.