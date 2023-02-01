«فرنسا ترسل 12 مدفع سيزار» .. تحركات عاجلة لإرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - يتواصل تدفق السلاح الغربي نحو شرقي أوروبا وتحديدا إلى أوكرانيا في شحنات تستهدف تعزيز جبهات كييف والدفع نحو حسم عسكري عاجل.

واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، أن باريس ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"، تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها لكييف.

وأوضح لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.

وأضاف أن الدفعة الجديدة من هاويتزر سيتم تسليمها في الأسابيع القادمة، دون ذكر تاريخ دقيق لذلك.

والعام الماضي، ساهمت مدافع سيزار، إلى جانب مدافع غربية مثل الألمانية بانزرهابيتز 2000، في مساعدة أوكرانيا على ضرب أهداف وراء الخطوط الروسية ما أدى إلى إضعاف الهجوم الروسي.

والمدافع من عيار 155 ملم، وتُركب على شاحنات ويصل مداها إلى 40 كليو مترا، ويمكن تغيير موقعها قبل أن يتمكن العدو من رصدها والرد على إطلاق النار.

وعرضت الدنمارك من ناحيتها أسطولها المكون من 19 "هاويتزر" لجهود الحرب في أوكرانيا.