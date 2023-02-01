شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب عمل وحدات طعام متنقلة للشباب في المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب:" لا بد من الاهتمام وحل مشاكل المجمعات الصناعية القائمة قبل طرح مجمعات جديدة.

وطالب مرعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، من سكرتير محافظ الدقهلية بأن عمل عربات طعام متنقلة للشباب في المناطق الصناعية بدلاً من إنشاء مجمعات خدمات وبالتالي توفير فرص عمل للشباب ووواللجنة ذللت العقبات اما قانون عربات الطعام المتقلة.

وطالبت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، توحيد جهة الولاية علي الأراضي الصناعية، وأن تكون لهيئة التنمية الصناعية وليست لأي جهة آخري كالمحليات ، حتي لا يكون هناك تضارب ويمكن حل أي مشكلات تقابل المستثمرين.

وأكدت أن تقوم اللجنة بزيارة للمنطقة وحل المشكلات التي تواجة المستثمرين لتكون نموذج لباقي المجمعات الناعية ،وحل مشاكل الترفيق من كهرباء وغاز وصرف صحي .

ومن جانبه اكد حازم عنان ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية جيدة، وهناك منطقة أخرى بصدد التوسع فيها بالتعاون مع المحافظة مؤكداً أن هذه المنطقة خاضعة لولاية محافظة الدقهلية وليست خاضعة لولاية الهيئة، وأن المنطقة الصناعية بمدينة جمصة من المناطق الواعدة وخاصة في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتم حل مشكلة تواجد الموظفين في المنطقة الصناعية بالتعاون مع محافظ الدقهلية عن طريق الإعلان من المحافظة لانتداب بعض الموظفين وتدريبهم على أكمل وجه بالهيئة مشيراً إلي أن أهم أسباب مشاكل المنطقة الصناعية في مطالبات جهات الولاية وشركة المياه والكهرباء.

وأضاف" عنان": سيتم دراسة فكرة تخصيص مبلغ مالي لاستكمال ترفيق المنطقة الصناعية وكذلك سيتم دراسة خفض نسبة الـ 25% التي تحصلها الهيئة وستترك نسبة للمحافظة لاستكمال الترفيق.

وأكد" مدير المنطقة الصناعية بجمصة " أن هناك مشاكل في الصرف والكهرباء والطرق وكذلك في تحميل المنطقة قيمة المقايسات والصيانة، والعقود التي تم توقيعها مع الكهرباء والمياه هي بمثابة عقود إذعان وجميعها التزامات على المنطقة الصناعية، ولم يتم عمل محطة صرف صناعي للمنطقة الصناعية وهذا يعد من أكبر المعوقات.