الخارجية الأمريكية تستعد للتدخل في أزمة «سد النهضة»

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي صامويل وربيرج، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، تأتي في إطار العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر والفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «بلينكن» ناقش مع المسؤولين المصريين كل الملفات الإقليمية المهمة، وأبرزها: الأوضاع في ليبيا والسودان، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسد النهضة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، قائلًا إن الإدارة الحالية، تبذل نفس الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الحالية مستعدة للعب دور تقني فني إيجابي بين الدول الثلاث، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للاتحاد الإفريقي، يجري زيارات للعواصم؛ القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، ويستمع لكل الأطراف.

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة مهمة، مؤكدًا أن اللقاءات والاجتماعات التي انعقدت بين بلينكن والرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري، وزير الخارجية، تعكس أهمية العلاقات القوية الاستراتيجية بين الجانبين.

وذكر أن العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين بنيت على أمور مشتركة أهمها: تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، والدعم الاقتصادي من واشطن، ومواجهة تحديات المناخ، مشيدًا بنجاح مصر في تنظيم قمة المناخ «COP27».

وأكد أن االحكومة المصرية تلعب دورًا جوهريًا في الملفات الإقليمية المهمة بالمنطقة، وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفًا أن واشنطن حريصة على استشارة مصر في تلك الملفات، والاستماع من المسؤولين المصريين.