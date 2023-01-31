شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش أزمة الكارت الذكى.. والحكومة تعلن تسهيلات للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن عدم تفعيل منظومة كارت الفلاح فى بعض المحافظات لصرف الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية ومواجهة مشاكل الفلاحين فى استخراج وتفعيل الكارت الذكى.

واستعرض النائب عماد خليل طلب الإحاطة منتقدا عزوف الزراع عن استخراج الكارت الذكي نظراً لما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة اعطاله وفقدانه من الزراع في بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات، ودعا إلي تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين في بنى سويف علي استخراجه.

وعقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة موضحاً أن الكارت الذكي هو جزء من منظومة التحول الرقمي وفي حالة عدم استخراج المزارع الكارت الذكي يتم الصرف بالبطاقة الورقية أو ايصال استخراج الكارت الذكي.

وأضاف، :هناك تعليمات بتسهيل الحصول عليه وحل كافة المشكلات وأنه تم حل مشكلة الورثة عن طريق تفويض أحد أفراد الأسرة لصرف الأسمدة.

ومن جانبه قال ممثل البنك الزراعى محمد يوسف، أن البنك انتهى من استخراج نحو 2 مليون و250 ألف كارت ذكى للفلاحين حتى الآن.

واقترح يوسف، تجميع المزارعين في محافظة بني سويف او اى محافظة، وتوفير مندوبين للبنك في ذلك اليوم لإنهاء اجراءات استخراج الكارت الذكي فى اسرع وقت.

وانتهى رأي اللجنة إلى إعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعى، بشأن حاجة الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية إلى التطوير والتحديث وتزويدها باللوجستيات الرقمية لدعم قدراتها فى مجال خدمة الزراع.

ورأت اللجنة إعادة النظر فى قانون التعاونيات واعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.