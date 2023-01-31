شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بتشكيل لجنة للتحقيق فى مخالفات نادى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.

وطالب النائب خالد بدوى، وزارة الشباب والرياضة بالموافقة علي طلب أهالي قرية تليجة باستثناء شرط المساحة لأرض مركز شباب تليجة من الإشهار، مشددا علي ضرورة تجديد وإحلال مركز شباب أبو جلال التابع لمركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.

وقد تطرق النائب لبعض المخالفات المالية والإدارية الموجودة بنادي الشرقية الرياضي، حيث تم عمل عضويات بالنادي دون موافقة من الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن التأخر في إقامة مزاد لعدد 12 محلا في المنطقة الخلفية، وكذا التأخر حتى الآن ومنذ تولي المسئولية في طرح المزادات الخاصة بالنادي.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بنادي الشرقية الرياضي وإذا ثبتت تلك المخالفات يُحل مجلس إدارة النادي.

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، أنه تم تقديم طلب لوزير الشباب بالموافقة على استثناء مركز شباب تليجة من شرط المساحة المخصصة والبالغ مساحتها 6 قراريط بما يعادل 1050م، وذلك حتى يتسنى لنا السير في إجراءات الإشهار وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وأشار "عبد العظيم" إلى أنه تم دعم 8 مراكز شباب بإدارة الإبراهيمية، وهم (كفور نجم/ كفر أبو الديب / أبو جلال/ أبو جبر/ مباشر/ تل محمد/ أبو كلوبة/السطايحة) بإجمالي مبلغ 80000ج بواقع 10000ج لكل مركز لتكثيف الأنشطة وتلبية احتياجاتهم.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية - هالة علي كامل مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية - محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة - عمرو عبد الرؤوف عبد الرحمن مدير عام الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي.